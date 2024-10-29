Реальний термін покарання рентгенлаборантці замінили на 2 роки умовного

Хустський районний суд визнав винною місцеву мешканку Вікторію Січ у шахрайстві та організації незаконного переправлення чоловіків через державний кордон України. Рентгенлаборантці медзакладу призначили 5 років ув’язненння, однак реальний термін покарання замінили на 2 роки умовного.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 23 жовтня, Вікторія Січ за 7 тис. доларів організувала незаконний перетин кордону для військовозобов’язаного, який діяв під наглядом правоохоронців. До схеми закарпатка залучила працівницю Хустської консультативної поліклініки, яка мала виготовити меддовідку для матері чоловіка, яка начебто потребує постійного нагляду.

Ще одна учасниця схеми, користуючись зв’язками у ДПСУ, на підставі фіктивних медичних документів матері, мала допомогти військовозобов’язаному виїхати до Словаччини. Останню разом з Вікторією Січ затримали 14 травня 2024 року під час отримання частини обумовленої суми за організацію незаконного перетину кордону.

Також суд розглянув звинувачення Вікторії Січ у шахрайстві. Під приводом допомоги у незаконному переправленні через кордон, вона виманила у потерпілого 500 доларів.

26 вересня закарпатка уклала з прокурором угоду про визнання винуватості. Як наслідок, суддя Ярослав Сідей визнав її винною у шахрайстві та організації незаконного переправлення чоловіків через державний кордон України. Вікторії Січ призначили 5 років ув’язненння, однак реальний термін покарання замінили на 2 роки умовного.