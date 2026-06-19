Тютюнові вироби та транспортний засіб 2023 року випуску орієнтовною вартістю 1,7 млн грн вилучили

У п’ятницю, 19 червня, на українсько-румунському кордоні митники пункту пропуску «Дякове-Халмеу» в мікроавтобусі Mercedes-Benz Sprinter виявили тисячу пачок сигарет, які водій незаконно намагався вивезти з України. Про це повідомила пресслужба Державної митної служби України.

Як йдеться в повідомленні, контрабанду виявили в мікроавтобусі Mercedes-Benz Sprinter, що прямував з України в Чехію. 56-річний водій обрав для митного контролю «зелений коридор», призначений для товарів, які не потребують обов’язкового декларування та оподаткування. Щоб перевезти через кордон контрабанду, українець сховав сигарети у даху автомобіля, передньому сидінні та підлозі багажного відділення.

Прикордонники вирішили ретельніше перевірити мікроавтобус і знайшли 874 пачки з акцизною маркою, 63 пачки сигарет без акцизних марок, а також 110 пачок тютюнових стіків з акцизною маркою. Загалом митники вилучили 1047 пачок сигарет. На оприлюднених фотографіях видно сигарети двох марок – Sobranie та LM.

Фото Державної митної служби України

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На водія склали протокол про порушення митних правил за ч. 1 ст. 483 МКУ (переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю). Тютюнові вироби та транспортний засіб 2023 року випуску орієнтовною вартістю 1,7 млн грн вилучили. Оскільки серед вилучених сигарет виявлено безакцизну продукцію, митниця направить до Територіального управління Бюро економічної безпеки в Закарпатській області повідомлення про ознаки кримінального правопорушення за статтею 204 Кримінального кодексу України.