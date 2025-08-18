Великоберезнянський районний суд Закарпатської області виніс вирок місцевому мешканцеві за напад з сокирою на поліцейського, коли той прийшов перевірити військово-облікові документи.

Інцидент трапився у березні 2025 року у селі Волосянка Великоберезнянського району. За матеріалами справи 19 березня поліцейський Євгеній Граб прийшов до будинку Руслана Капарника, щоб перевірити документи, які посвідчують особу та військово-облікові документи. Чоловік запросив поліцейського у будинок. Під час перевірки документів правоохоронець повідомив про необхідність оновлення даних у РТЦК та СП. Це викликало агресивну реакцію місцевого мешканця – він почав лаятися та конфліктувати з поліцейським.

Через кілька хвилин Руслан Капарник вибіг із будинку зі сокирою в руках і замахувався нею на поліцейського. Євгені Граб вибив сокиру з рук нападника, однак під час штовханини чоловік схопив правоохоронця за одяг і вдарив кулаком в обличчя. Внаслідок цього Граб отримав синець на скроні.

Суд врахував, що обвинувачений перебував у стані сильного алкогольного сп’яніння, щиро розкаявся та доглядає за літньою матір’ю. Йому призначили 4 роки позбавлення волі, але звільнили від реального покарання з іспитовим терміном 1 рік і 5 місяців. На вирок може бути подана апеляція.