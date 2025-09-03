На Закарпатті митники вилучили у водія партію харчових добавок на 500 тис. грн
Порушник вирішив не декларувати товар, бо віз його для власних потреб
На митному посту «Ужгород» в автомобілі 38-річного закарпатця виявили 200 упаковок харчових добавок Artroline 5 power та HappyLine. Незадекларований товар вилучили до рішення суду.
Як повідомили у Закарпатській митниці 3 вересня, водій повертався зі Словаччини і для проходження контролю обрав «зелений коридор».
«Митники виявили у багажному відділенні автомобіля 200 упаковок харчових добавок Artroline 5 power та HappyLine болгарського виробництва. Загальна вартість незадекларованого товару на вітчизняному ринку перевищує пів мільйона гривень», – зазначили митники.
Закарпатець пояснив, що віз товар для власних потреб, тому не декларував. На нього склали протокол за ч.3 статті 471 Митного кодексу України. Санкція статті передбачає 5100 грн штрафу з можливою конфіскацією товарів. Харчові добавки вилучили до рішення суду.