Свої послуги переправники оцінювали у 6 тисяч доларів з однієї людини

Ввечері 21 січня, в селищі Ясіня під час отримання 8 тис. доларів від ухилянтів затримали двох жителів Рахівського району. За спробу незаконно переправити в Румунію трьох чоловіків закарпатцям загрожує до 9 років позбавлення волі.

Як повідомили в поліції Закарпатської області 22 січня, мешканці Рахівщини пропонували військовозобов’язаним переправлення в ЄС через річку Тиса. Свої послуги оцінювали у 6 тисяч доларів з однієї людини.

«За ці гроші вони поселяли чоловіків у готелі в прикордонній зоні, далі доставляли до берега річки і надавали вказівки для подальшого перетину водойми. Підозрюваних поліцейські затримали в селищі Ясіня Рахівського району, під час зустрічі з черговими клієнтами та отримання від останніх “завдатку” у 8 тисяч доларів», – зазначили правоохоронці.

В ДПСУ додали, що переправників викрили під час спроби переправити в Румунію двох жителів Тернопільщини та одного жителя Львівщини. Організатора схеми та його спільника помістили в ізолятор тимчасового тримання. За незаконне переправлення чоловіків через державний кордон України їм загрожує до 9 років позбавлення волі.