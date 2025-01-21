На затриманих склали адмінпротоколи

Закарпатські прикордонники затримали трьох мешканців Запорізької області, які у камуфляжі намагалися потрапити в Румунію. На ухилянтів склали адмінпротоколи за спробу незаконного перетину кордону.

Як повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби 21 січня, чоловіків затримали у горах. Патруль їх помітив за допомогою БпЛА.

«Почувши звук дрона, порушники, одягнені в камуфляж, причаїлися за деревами, однак сховатися їм не вдалося. Оператор БпЛА вивів прикордонний наряд точно до місця знаходження нелегальних туристів, де вони і були затримані», – зазначили в ДПСУ.

Затриманими виявилися мешканці Запорізької області, віком 28, 34 та 37 років. На них склали адмінпротоколи за спробу незаконного перетину кордону.