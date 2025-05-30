Переселенець з Мелітополя не з'явився за повісткою через своє віросповідання

Рахівський районний суд визнав Микиту Паршина винним в ухиленні від мобілізації. За відмову йти до війська з релігійних підстав диякону релігійного об’єднання «Свідки Єгови в Україні» призначили три роки позбавлення волі.

Як йдеться у вироку, винесеному 27 травня, уродженець Мелітополя Микита Паршин переїхав на Закарпаття з початком повномасштабного вторгнення РФ. У листопаді 2024 року пройшов ВЛК, що визнала його придатним до військової служби, та отримав бойову повістку, яку проігнорував, вказавши причиною неявки своє віросповідання.

Під час судового засідання Микита Паршин не визнав вини і пояснив, що з травня 2008 року похрестився у служителя релігійного об’єднання «Свідків Єгови в Україні», а з 22 жовтня 2022 року його призначили на посаду священнослужителя- диякона. Сказав, що релігійні переконання та усвідомлення того, що він не може брати зброю в руки, забороняють брати участь у військових діях, а тому з цих підстав відмовився від призову.

Суд вивчив копію військового квитка обвинуваченого від 2017 року, за яким він стоїть на обліку та є придатним, і звернув увагу на те, що у 2015 році Микита Паршин проходив альтернативну службу.

Приймаючи рішення, суд врахував, зокрема ст.35 Конституції України, якою передбачено, що ніхто не може бути звільнений від обов’язку перед державою або відмовитися від виконання законів за мотивами релігійних переконань, те, що в умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод і що, заміна військової служби за призовом під час мобілізації на особливий період на альтернативну службу, законом не встановлена.

«Посилання про те, що релігійні переконання не дозволяють обвинуваченому одягати військову форму та брати в руки зброю, не може бути оцінено судом, як такі, що настільки обмежують можливість сповідувати певну віру, що виключає можливість виконання військового обов’язку військовозобов`язаного як громадянина України, з мобілізації під час воєнного стану, незалежно від його віросповідання як Свідка Єгови», – йдеться у вироку суду.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Віктор Ємчук Микиту Паршина винним в ухиленні від мобілізації і призначив йому три роки позбавлення волі. На вирок можуть подати апеляцію.