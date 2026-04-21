ДТП сталася біля Міжгір'я

Біля селища Міжгір’я 17-річний водій ВАЗ з’їхав у кювет і зіткнувся з деревом. Внаслідок ДТП, окрім водія, травмувалися п’ятеро пасажирів.

Як розповіли у поліції Закарпатської області у вівторок, 21 квітня, напередодні медики повідомили про госпіталізацію шістьох людей. Пацієнти не пояснювали, як отримали травми.

«Вдалося зʼясувати, що 17-річний житель Пилипця на ВАЗ не впорався з керуванням, з’їхав у кювет і зіткнувся з деревом. У салоні авто перебували ще п’ятеро пасажирів: 19-річний юнак, дві 17-річні та дві 16-річні дівчини. Усі вони отримали травми», – розповіли в поліції.

У водія діагностували перелом ноги, у 19-річного пасажира – перелом плечової кістки. Іншим потерпілим надали допомогу без госпіталізації.

Неповнолітній за кермом був тверезий. Правоохоронці відкрили кримінальну справу за ст.287 ККУ (допуск до керування транспортним засобом водія, який не має такого права). Санкція статті передбачає до 5 років ув’язнення.