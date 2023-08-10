32-річний чоловік раніше вже притягався до кримінальної відповідальності за розбійний напад та зґвалтування

На Закарпатті правоохоронці затримали підозрюваного у грабежі, який переховувався від суду. Під час затримання 32-річний чоловік накинувся на поліцейських із ножем. Про це у четвер, 10 серпня, повідомили у поліції Закарпатської області.

Правоохоронці отримали оперативну інформацію про місце перебування чоловіка, який переховувався від суду за вчинення грабежу. Вони виїхали до села Мала Уголька, де і виявили 32-річного фігуранта.

«Як тільки зловмисник помітив поліцейських, почав втікати. Потім забіг до будинку, де схопив ніж та спробував завдати ним удари працівникам поліції», – розповідають деталі у поліції Закарпатської області.

Правоохоронці застосували до нападника фізичну силу та спецзасоби. Їм вдалося уникнули серйозних ушкоджень. Слідчі вилучили з місця події ніж. Самого підозрюваного помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Тепер, окрім пограбування, вчиненого в умовах воєнного стану, слідчі поліції інкримінують затриманому і ч. 2 ст. 345 КК України (Умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень під час виконання ним службових обов'язків). Покарання за такий злочин передбачає обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.

Також відомо, що раніше 32-річний мешканець Закарпаття вже притягався до кримінальної відповідальності за розбійний напад та зґвалтування.