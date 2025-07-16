У 2024 році Владислав Аранчій заробив 540 тис. грн

Управлінням поліції охорони в Закарпатській області керуватиме майор Владислав Аранчій. На цій посаді він замінив полковника Миколу Дубіля, який керував УПО з 2022 року.

Нового т.в.о начальника поліції охорони на Закарпатті представили під час наради 15 липня.

«До цього Владислав Аранчій обіймав посаду начальника Кременчуцького районного відділу Управління поліції охорони в Полтавській області. Він кандидат юридичних наук, неодноразово відзначений керівництвом Департаменту поліції охорони, МВС, а також нагородами – Полтавської обласної військової адміністрації та Кременчуцької міської ради», – зазначили УПО.

За інформацією НАЗК, у 2024 році Владислав Аранчій заробив 540 тис. грн і разом з дружиною отримав близько 190 тис. грн соціальних виплат та допомоги від благодійних фондів. Також торік сім’я посадовця стала власником квартири у Кременчуці та автомобіля Chevrolet Niva. На банківських рахунках Владислава Аранчія та його дружини – 63 тис. грн, ще 47 тис. доларів поліцейський тримає готівкою.