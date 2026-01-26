Також посадовиця задекларувала 4,7 тис. грн стипендії в УжНУ

Спеціалістка Головного управління Пенсійного фонду України в Закарпатській області Діана Штефаньо стала власницею нового кросовера Volkswagen Tiguan після того, як отримала у подарунок 2 млн грн. Про це стало відомо з сайту НАЗК.

Посадовиця 13 січня опублікувала декларацію, повідомивши про суттєві зміни в майновому стані. Діана Штефаньо вказала, що 9 січня отримала у подарунок від Ганни Горзов 2 млн 66 тис. грн. Того ж дня вона витратила всі подаровані гроші на Volkswagen Tiguan 2025 року випуску.

За інформацією НАЗК, Діана Штефаньо влаштувалася в Пенсійний фонд у 2024 році, вказавши що заробила на новій роботі 194 тис. грн. Також посадовиця задекларувала 4,7 тис. грн стипендії в Ужгородському національному університеті.

За декларацією, у Діани Штефаньо нема нерухомості. Посадовиця проживає в Ужгороді, у квартирі, яка належить Еріці Врабель.