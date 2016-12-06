На Закарпатті п'яний екс-помічник лісничого тягав прив'язаного до УАЗу коня по асфальту

У середу, 6 червня, житель с. Чорна Тиса на Закарпатті, колишній помічник лісничого Василь Максим'юк, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння прив'язав до свого автомобіля коня, який випасався на березі річки, та поволік тварину по асфальту.

Унаслідок дій садиста у коня обдертий бік, вибите око. Також кінь позбувся підков, повідомляється на сторінці «Чорнотисянський Рідний Край» в Facebook.

Фото «Чорнотисянський Рідний Край»

Повідомляється, що під час інциденту очевидці зателефонували у поліцію. Поліцейські прийняли відібрали пояснення. Тварину оглянув ветеринар. Сьогодні, 7 червня, господарі тварини пішли із заявою до райвідділку.

На офіційному сайті Чорнотисянської сільської ради зазначено, що Василь Максим’юк входить до виконкому сільської ради.

Зазначимо, що жорстоке поводження з тваринами, відповідно до законодавства, вважається кримінально караним злочином. Так, закон №2120-VIII передбачає, що знущання над тваринами, скоєні із застосуванням жорстоких методів або із хуліганських мотивів, карається арештом на строк до шести місяців або обмеженням волі на строк до трьох років.

Знущання, скоєні з особливою жорстокістю, або якщо вони призвели до каліцтва або загибелі тварини, або скоєні групою осіб, караються позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років.