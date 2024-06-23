Чоловіку загрожує до 10 років позбавлення волі

Правоохоронці затримали 37-річного водія «ВАЗ», який наїхав на жінку з двома дітьми в Мукачівському районі Закарпаття. Від отриманих травм одна дитина загинула на місці, повідомили у суботу, 22 червня, у пресслужбі поліції Закарпатської області.

Чоловік, якого раніше притягували до відповідальності за порушення ПДР, скоїв смертельну аварію ввечері 21 червня у селі Руське. Водій, який перебував напідпитку, наїхав на мати з двома малолітніми дітьми.

«Зловмисник, керуючи автомобілем марки “ВАЗ”, з’їхав з дороги на узбіччя, де здійснив наїзд на трьох пішоходів. Внаслідок цього 6-річна дівчинка від отриманих травм загинула на місці. 27-річну жінку на 1-річне немовля госпіталізували з травмами до лікарні», – повідомили у пресслужбі поліції.

Чоловіка затримали та провели тест на алкогольне сп’яніння, який показав 2.34 проміле у крові. 37-річного порушника помістили до СІЗО.

За фактом ДТП правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286-1 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння). Водію загрожує до 10 років позбавлення волі без права керувати транспортом до 10 років. Наразі триває слідство.