Львів'янину стало зле під час проходження маршруту на Свидовецькому хребті

У четвер, 20 березня, під час проходження туристичного маршруту на Свидовецькому хребті втратив свідомість і помер мешканець Львова. Рятувальники спустили тіло загиблого з гори і передали медикам.

Як розповіли в Головному управлінні ДСНС України в Закарпатській області 21 березня, повідомлення про погіршення самопочуття у туриста в районі гори Мала Близниця Рахівського району надійшло напередодні о 12:05.

«О 12:20 туриста – мешканця міста Львів, 1969 року народження, знайдено без свідомості. Фахівцями гірської пошуково-рятувальної групи було проведено реанімаційні заходи, однак, на жаль, людина загинула», – зазначили в ДСНС.

За кілька годин четверо рятувальників за допомогою спецтехніки спустили тіло загиблого з гори і передали працівникам медичної служби. У поліції Закарпатської області розповіли ZAXID.NET, що відкрили провадження за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України з поміткою «природна смерть».