Чоловік відстав від туристичної групи і заблукав у горах

У горах на Закарпатті тривають пошуки 71-річного туриста зі Львова, який 8 лютого відстав від групи і заблукав. Наступного дня зниклого туриста розшукали.

Як повідомили в ГУ ДСНС Закарпатської області, 71-річний львів’янин був одним із 17 учасників туристичного походу. Чоловік відстав від групи між горою Петрос і полониною Головчеська, однак його зникнення помітили лише через кілька годин. Повідомлення про зниклого туриста надійшло до рятувальників близько 21:00 8 лютого.

«Рятувальники шукали майже усю ніч: обстежили маршрут до урочища Перемичка та полонини Рогнеска, але не знайшли ані туриста, ані його слідів. Вранці були залучені додаткові сили ДСНС. У районі полонини Головчеська знайдено сліди, що ведуть у напрямку Богданської долини, тож наразі одна з пошукових груп слідує по цих слідах, а назустріч їм рухаються інші рятувальники», – розповіли в ДСНС.

Рятувальники також зазначили, що станом на ранок 9 лютого зв'язок зі зниклим туристом відсутній.

P.S. Рятувальники Закарпаття повідомили, що о 15:00 9 лютого заблукалого туриста знайшли та супроводили до населеного пункту. Стан його здоров'я задовільний.