Аварія сталася у селі Липовець Хустського району

У Хустському районі 56-річний водій Lancia з’їхав з обриву і кілька разів перекинувся. Від отриманих травм він загинув, пасажирка не постраждала.

Як повідомили у поліції Закарпатської області 22 жовтня, аварія сталася напередодні у селі Липовець. За кермом Lancia був місцевий мешканець.

«Водій не впорався з керуванням та з’їхав з обриву. Під час цього автомобіль кілька разів перекинувся. Внаслідок аварії він отримав травми несумісні з життям, його пасажирка не постраждала», – зазначили правоохоронці.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвели до смерті потерпілого). Причини аварії встановлюватимуть за допомогою експертиз.