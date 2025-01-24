Чоловік був настільки знесилений, що не міг говорити

Закарпатські прикордонники та фахівці ДСНС врятували 24-річного жителя Кіровоградської області, який отримав сильне переохолодження, намагаючись незаконно потрапити до Румунії. Чоловік наразі в реанімації.

Як повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби 24 січня, щоб потрапити в ЄС, чоловік обрав високогірну ділянку кордону. Коли не зміг здолати шлях, попросив по допомогу.

«Пошуки 24-річного жителя Кіровоградщини, ускладнені високим сніговим покривом та поганою видимістю, тривали більше семи годин. Порушника виявили за 10 метрів від українсько-румунського кордону військовослужбовці відділення “Богдан” спільно з фахівцями Рахівського гірського пошуково-рятувального відділення», – розповіли в ДПСУ.

Чоловік був настільки знесилений, що не міг говорити. Його переодягли у сухий теплий одяг, напоїли гарячим чаєм та передали лікарям. Медики діагностували в мешканця Кіровоградської області загальне переохолодження та обезводнення. Наразі він перебуває у реанімації.