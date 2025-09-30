Під час судового засідання Тібор Сейнаші не визнав своєї вини

Берегівський районний суд визнав громадянина Угорщини Тібора Сейнаші винним у контрабанді наркотиків і психотропних речовин і призначив йому 8 років позбавлення волі.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 22 вересня, 39-річний угорець намагався ввезти до України канабіс, кокаїн та МДМА. Намагаючись приховати їх, він обладнав схованки у сумці для ноутбука та під повітряним фільтром своєї Mazda, проте був викритий на КПП «Дзвінкове» під час проходження митного огляду.

Під час судового засідання Тібор Сейнаші не визнав своєї вини та розповів, що перед цим позичав автомобіль знайомому. Обвинувачений сказав, що всі речі в Mazda були його, проте він не знав, що в сумці знаходяться наркотичні речовини. Суд вивчив матеріали провадження, зокрема протоколи огляду вилучених в угорця наркотиків – 3 г канабісу, 3 г кокаїну та 4 пігулки «екстазі», та покази митників.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Віталій Михайлишин визнав Тібора Сейнаші винним у контрабанді наркотиків і психотропних речовин і призначив йому 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна. На вирок можуть подати апеляцію.