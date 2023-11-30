«Ужанський трейл» проходитиме через туристичні локації регіону

На Закарпатті реалізували спільний українсько-словацький грантовий проект «Carpathian Mobility», проклавши і промаркувавши 240 кілометрів веломаршрутів на території Ужанського національного природного парку.

Як повідомили в управлінні туризму та курортів Закарпатської ОДА 29 листопада, над проектом Європейського Союзу 3 роки працювали громадська організація «Міжрегіональний центр транскордонної співпраці», Великоберезнянська селищна рада та представники Пряшівського самоврядного краю (Словаччина).

«Результатом проекту, що реалізовувався протягом 2021-2023 років за понад мільйон євро гранту ЄС, стало облаштування веломаршруту «Ужанський трейл», довжиною понад 240 км, зупинки для відпочинку та стоянки для велосипедистів, будівництво велодоріжки у с.Великий Березний, протяжністю 1,8 км та створення інтерактивного веб-сайту для велотуристів», – зазначили в управлінні туризму.

Веломаршрут «Ужанський трейл» проходитиме через туристичні локації і культурні пам’ятки регіону – Блакитну лагуну, полонину Руну, Святомиколаївську церкву XVII століття у Чорноголові, закинутий залізничний тунель біля села Волосянка та фортифікаційні споруди Лінії Арпада.

Маршрут поєднають з велошляхом у Словаччині «Полонини трейл», протяжністю 80 кілометрів і відобразять в інтерактивному форматі на сайті проекту.