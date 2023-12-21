Внаслідок ДТП загинув 61-річний житель села Кострино

На Закарпатті затримали 24-річну жительку Волинської області, яка 20 грудня на смерть збила пішохода і втекла з місця аварії. Водійці загрожує до 8 років позбавлення волі.

Як повідомили у поліції Закарпатської області, 21 грудня, смертельна аварія сталася у селі Кострино Ужгородського району. Внаслідок ДТП загинув 61-річний місцевий житель, а водій з місця аварії втік.

«Співробітники поліції орієнтували на його пошуки всі наряди. Згодом підозрювану у вчиненні смертельної аварії вдалося затримати під час спроби покинути межі області. Нею виявилася 24-річна жителька Волинської області, яка на автомобілі Mazda рухалася трасою Н-13 у напрямку Львова», – інформують у поліції.

Водійку затримати під час спроби покинути межі області

Жінку відправили в ізолятор тимчасового тримання. Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманій про підозру та обрання запобіжного заходу. За порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до смерті потерпілого волинянці загрожує до 8 років позбавлення волі.