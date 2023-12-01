Вдома у наркоторговців поліцейські провели обшуки

Поліція разом з СБУ затримали трьох чоловіків, які налагодили на території Мукачівського району мережу збуту наркотиків. Розповсюджуючи Альфа-PVP, екстракт опіуму та марихуану, вони заробляли близько 1,5 млн грн у місяць.

Як повідомили у поліції Закарпатської області 1 грудня, організатором групи є іноземець, який проживав на території України. До справи він залучив ще двох мукачівців, один з яких був судимий за наркозлочини.

«Зловмисники розповсюджували особливо небезпечні наркотичні засоби, такі як Альфа-PVP («соль»), екстракт опіуму («ширку») та марихуану. Щомісячний їх дохід складав орієнтовно 1,5 мільйона гривень. Для припинення їх діяльності та збору доказів правоохоронці провели ряд негласних заходів, зокрема і контрольні закупки», –інформують у поліції.

Вдома у підозрюваних поліцейські провели обшуки і вилучили наркотики, пристрої для їх вживання, готівку, мобільні телефони, електронні ваги та чорнові записи. За торгівлю наркотиками затриманим загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.