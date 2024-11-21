Порушників зупинили за 600 метрів від українсько-угорського кордону

Прикордонники відділу «Лужанка» Мукачівського загону затримали трьох чоловіків, які намагалися потрапити в Угорщину поза пунктами пропуску. Ухилянти мали заплатити переправникам по 6 тис. доларів.

Як повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби 21 листопада, порушників зупинили за 600 метрів від українсько-угорського кордону.

«Ними виявилися двоє жителів Житомирщини та житель Запоріжжя. Наразі відомо, що за допомогою у нелегальному перетині чоловіки звернулися до переправників, яким кожен з них мав сплатити по 6 тисяч доларів», – інформують у ДПСУ.

За спробу незаконного перетину державного кордону України на затриманих склали адмінпротоколи і передали справу до суду. Причетних до переправлення ухилянтів встановлюють.