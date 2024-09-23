Затриманим жінкам загрожує до 12 років позбавлення волі

На Запоріжжі правоохоронці повідомили про підозри трьом посадовицям однієї з прифронтових лікарень. За даними слідчих, вони нарахували премії родичам та знайомим на понад 1,6 млн грн, не маючи для цього законних підстав. Про це у понеділок, 23 вересня, повідомили у пресслужбі Нацполіції у Запорізькій області.

Зазначається, що злочинну схему організувала 43-річна заступниця головного лікаря та залучила до співпраці двох бухгалтерок медзакладу 54 та 33 років. У змові вони кілька місяців нараховували та виплачували премії родичам та знайомим, які працювали у лікарні, однак їхні посади не передбачали надання медичних послуг.

Слідчі вважають, що законних підстав для нарахування додаткових виплат не було. За даними правоохоронців, таким чином зловмисниці завдали державі збитків на 1 млн 620 тис. грн.

Затриманим оголосили про підозри у розтраті майна шляхом зловживання службовим становищем (ч. 5 ст. 191 Кримінального Кодексу України). Підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі. Також їх можуть позбавити права обіймати певні посади. Незабаром суд обере для підозрюваних запобіжні заходи.

Нагадаємо, у липні 2024 року правоохоронці викрили 43-річну бухгалтерку лікарні у Кам’янець-Подільському районі Хмельницької області. За даними слідства, жінка протягом трьох років нараховувала собі незаконні премії та доплати.