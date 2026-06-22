Російський безпілотник «Черніка» у небі над Запоріжжям

Бійці дивізіону «Посіпаки» 39-го зенітно-ракетного полку та 23-ї бригади Національної гвардії України «Хортиця» вперше знищили на Запорізькому напрямку російський безпілотник «Черніка». Про це 22 червня повідомила defence-tech компанія «Генерал Черешня» та оприлюднила відео бойової роботи.

Для ураження цілі застосували дрон-перехоплювач «Генерал Черешня AIR».

«Черніка” – літаюче крило з дальністю до 100 км, крейсерською швидкістю 75 км/год і стійкістю до РЕБ. Бойова частина – від 0,7 кг у базовій версії до 3,5 кг у посиленій. Дешева, малорозмірна, складна для традиційної ППО. Саме на такі платформи масового виробництва Росія зараз і робить ставку», – ідеться в повідомленні.

До слова, раніше ZAXID.NET розповідав про безпілотник-камікадзе «Бегемот», який уразив Чонгарський міст, що з’єднує окупований Крим з Херсонською областю.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати