Новий український безпілотник розроблявся як ефективна відповідь російським «шахедам»

Удари по мостах, які з’єднують материкову частину України з тимчасово окупованим Кримом, залишаються ключовим елементом стратегії Сил оборони з руйнування російської логістики на півдні. Після чергової успішної атаки на Чонгарський міст, яка відбулася 13 червня, у відкритих джерелах з’явилися підтвердження використання для таких операцій новітньої української зброї – безпілотників-камікадзе середньої дальності «Бегемот» та FP-2. І якщо останній вже відомий українцям численними успішними операціями, то «Бегемот» – це новинка української оборонки.

Саме ці апарати змогли обійти систему ППО окупантів та завдати точкових руйнувань дорожньому полотну моста, яким росіяни здійснюють постачання своєї армії.

Супутникові знімки, оприлюднені аналітиками Dnipro Osint напередодні атаки, чітко продемонстрували характер попередніх уражень: на основному автомобільному мосту зафіксовано три точкові влучання в дорожнє полотно, а на старому мосту поруч – ще два. Така хірургічна точність дозволяє повністю виводити з ладу логістичні шляхи ворога.

На супутникових фото показно ураження Чонгарського моста. Фото телеграм Dnipro Osint (Гарбуз)

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Хто створив «Бегемота»?

Творцями «Бегемота» є українські оборонні компанії GLEFA та Culver Aerospace. Проєкт став відповіддю на потребу ЗСУ в мобільному та потужному засобі для ураження цілей у ближньому тилу ворога – так званих оперативних точкових ударів. Попри візуальну схожість із Shahed-136, який є далекобійним дроном, український «Бегемот» – це дрон іншого класу. Як розповіли представники компаній-розробників під час галузевого заходу «Дикі Дрони», БпЛА належить до класу middle strike-дронів і є логічним розвитком їхнього попереднього далекобійного безпілотника «Січень». Розроблений для польотів на малих висотах, щоб зменшити ймовірність виявлення протиповітряною обороною противника, «Бегемот» може працювати автономно або в режимі FPV, використовуючи систему Starlink для зв’язку.

Головною вимогою військових під час проєктування «Бегемота» була максимальна швидкість розгортання: від виходу на позицію до безпосереднього пуску літака проходить не більше 10 хвилин.

Конструкція пускової установки дозволяє інсталювати та одночасно запускати велику кількість дронів для здійснення масованого нальоту.

Технічні характеристики комплексу «Бегемот»

Габарити БпЛА: розмах крил дрона становить 2,28 м, довжина – 2,2 м, а висота – 0,5 м.

Головною перевагою цього літака-камікадзе є унікальна руйнівна сила – він уражає цілі одразу двома бойовими частинами: у носовій частині апарата розміщена осколково-фугасна бойова частина вагою 40 кг, а одразу за нею – термобарична бойова частина вагою 35 кг (загальна вага базового заряду – 75 кг). У перспективних модифікаціях машина спроможна нести бойову частину вагою до 125 кг.

Радіус дії безпілотника становить до 300 кілометрів, що дозволяє впевнено перекривати логістичні об'єкти за лінією фронту в тилу ворога.

Дрон спроможний долати відстані в сотні кілометрів в керованому режимі. Його здатність виконувати завдання на низьких висотах дозволяє ефективно обходити радіолокаційні системи ППО окупантів та забезпечувати повітряну вогневу підтримку без жодного ризику для життів українських військовослужбовців.

У квітні 2026 року Culver Aerospace підписала угоду про співпрацю з німецькою оборонною компанією Helsing для спільної розробки та виробництва безпілотників на заводі в Німеччині, проект фінансується урядом Німеччини.

24 лютого компанія Culver Aerospace уклала п’ятирічну угоду з данською компанією Copenhagen Global A/S. Це партнерство, яке є частиною більш широкого пакета угод на суму 800 млн євро між українськими та європейськими оборонними виробниками, буде зосереджено на системах середньої дальності до 400 км та системах удару великої дальності, здатних досягати 2 500 км.

Одним із розробників ударного безпілотника «Бегемот» є компанія Culver Aerospace (Culver Aviation), яку очолює засновник Олександр Даниленко. Компанія працювала на ринку БПЛА під брендом ITEC із 2014 року, а у 2021 році увійшла до структури технологічного холдингу TECHIIA після інвестиційної угоди. У самому холдингу тоді заявляли, що Culver Aviation стала частиною їхнього портфеля компаній у сфері безпілотної авіації. TECHIIA належить підприємцям Олегу Кроту та Юрію Лазебнікову, які розвивають бізнеси у сферах ІТ, кіберспорту та безпілотних технологій.