РНБО затвердила проект закону «Про національну безпеку України»

Порошенко: Законодавчий акт має привести стандарти нацбезпеки і оборони у відповідність до стандартів національної безпеки ЄС

Розглянутий на засіданні Ради національної безпеки та оборони України (РНБО) проект закону «Про національну безпеку України» передбачає членство країни в Європейському Союзі, приведення стандартів нацбезпеки у відповідність до стандартів ЄС, а також сприяння поліпшенню співпраці з країнами НАТО. Про це на засіданні РНБО у середу, 17 січня, заявив президент України Петро Порошенко.

«Цей законодавчий акт має привести стандарти національної безпеки і оборони у відповідність до стандартів національної безпеки Європейського Союзу... Проект ставить перед собою завдання членства України і в Європейському Союзі, і в Північноатлантичному договорі, що має бути безумовною гарантією безпеки, суверенітету та територіальної цілісності нашої держави», - сказав глава держави.

Порошенко наголосив, що цей національний законодавчий акт у сфері безпеки та оборони має відповідати та забезпечувати реформування всього сектора безпеки та оборони України та сприяти покращенню нашого співробітництва з країнами НАТО.

Раніше прес-служба РНБО повідомляла, що Рада нацбезпеки на засіданні в середу обговорила і схвалила проект закону «Про національну безпеку України». Цей законопроект розроблявся в тісній взаємодії з експертами НАТО, США та Європейського Союзу з метою приведення української законодавчої бази у відповідність до стандартів держав-членів НАТО.

За словами секретаря РНБО Олександра Турчинова, закон «Про національну безпеку України» має узагальнити та привести до єдиного знаменника всі вже здійснені й заплановані реформи сектора безпеки та оборони країни, об'єднати не лише базові засади національної безпеки, а й питання демократичного цивільного контролю та основи планування в цих сферах. Він зазначив, що законопроект спрямований на підвищення ефективності діяльності всіх складових сектора безпеки та оборони відповідно до норм і стандартів НАТО і ЄС.

Нагадаємо, у жовтні 2017 року президент Порошенко ввів у дію рішення РНБО про Ставку Верховного Головнокомандувача. Раніше того ж місяця президент своїм указом ввів у дію таємне рішення РНБО про військове співробітництво.