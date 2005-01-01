На засіданні РНБО затвердили фінансування державного оборонного замовлення

Державне оборонне замовлення передбачає зростання протитанкового озброєння у чотири рази

Фінансування державного оборонного замовлення в 2018 році збільшено на 37% і перевищило 21 мільярдів гривень. Про це заявив президент України Петро Порошенко на засіданні Ради національної безпеки і оборони (РНБО), передає прес-служба глави держави.

«У 2018 році фінансування державного оборонного замовлення збільшено до 21 з гаком мільярдів гривень. Це на 37% більше ніж торік», - зазначив Порошенко.

За його словами, державне оборонне замовлення також передбачає зростання витрат на засоби радіоелектронної боротьби – в три рази, збільшення протитанкового озброєння в чотири рази, і зростання забезпечення антиснайперскими комплексами – у десять разів.

У прес-слубі РНБО заявили, що представлений на розгляд відомства проект основних показників Державного оборонного замовлення на 2018-2020 роки базується на фінансовому ресурсі, визначеному у держбюджеті на цей рік, та показниках наступних двох років, передбачених Основними напрямами бюджетної політики на 2018-2020 роки.

Також зазначається, що з 2017 року запрацювала трирічна система Державного оборонного замовлення, що дозволило державним замовникам і виконавцям Державного оборонного замовлення (ДОЗ) більш чітко планувати свою роботу та ресурси. За результатами виконання ДОЗ у 2017 році до ЗСУ поставлено майже 2,5 тис. зразків озброєння, військової техніки та спеціальних виробів та понад 27,0 тис. ракет і боєприпасів.

Також у державному оборонному замовленні втричі збільшені витрати на закупівлю найсучасніших засобів радіоелектронної боротьби як українського, так і іноземного виробництва.

Крім того, на засіданні члени РНБО України обговорили і підтримали проект закону «Про національну безпеку України».