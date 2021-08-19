Качиний виводок Rolls-Royce

Британський виробник розкішних автомобілів розповів драматичну історію порятунку каченят та створення прихистку для пернатих «біженців».

Мелодрама у Гудвуді розгорталась протягом кількох місяців. Спочатку охоронці виявили на території заводу сім каченят без матері. Поки вони не змінили пух на пір'я, їх передали під догляд місцевої ветлікарні, а коли качки підросли, їх з почестями привезли до Гудвуду – на розкішному позашляховику Rolls-Royce Cullinan з шофером.

З клініки до Гудвуду повернулось вже не сім, а 15 качок. Ще вісім безпритульних птахів були у клініці й керівництво заводу Rolls-Royce вирішило забрати їх разом зі «своїми» качками.

Качечок випустили на озеро, яке є частиною екологічної системи для охолодження виробничого підприємства. Тепер велика родина вільно пересувається по 17 гектарах території, їсть травичку та плаває в озері. До речі, на тій же території ще кілька років тому була розміщена пасіка із 250 000 бджіл. Rolls-Royce заявляє, що подібні речі не вимагають значних витрат, але дуже важливі з точки зору охорони навколишнього середовища і в майбутньому подібні ініціативи будуть розширюватись.