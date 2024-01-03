Тернопільчанин розбив вітрини на АЗС та вікна у будинку сина

Житель Тернопільщини за місяць скоїв 12 адміністративних правопорушень. Переважно це дрібне хуліганство, вибиті шибки у вікнах, зламані огорожі, а також домашнє насильство та неправдиві виклики поліцейських. Правоохоронці також підозрюють чоловіка у протизаконно зборі грошей на ЗСУ, адже він представлявся волонтером і їздив населеними пунктам.

Впродовж грудня 2023 року житель села Переволока Чортківського району отримав шість протоколів щодо дрібного хуліганства, один про домашнє насильство та п’ять адмінпроваджень про завідомо неправдивий виклик спеціальних служб.

Два правопорушення зареєстрували працівники Бучацького відділення поліції в передноворічну ніч. О 6 ранку надійшло повідомлення від працівниці автозаправної станції в Бучачі. Жінка заявила, що невідомий чоловік розбив скляну вітрину операторської кабінки та втік. Суму збитків заявниця оцінила в 15 тисяч гривень.

«Через чотири години зі схожою заявою звернувся житель села Переволока. Чоловік повідомив, що його батько, перебуваючи в неадекватному стані, повибивав вікна у будинку, ламає огорожу та хоче проникнути до приміщення», – повідомили в поліції Тернопільщини в середу, 3 січня.

На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група. Правоохоронці піймали порушника і встановили, що саме цей чоловік причетний до хуліганства на території АЗС. За словами правоохоронців, родичі зловмисника відмовилися писати заяву про вчинення кримінального правопорушення. Проте погодилися, аби його притягнули до адмінвідповідальності відповідно до статті 173 КУпАП (дрібне хуліганство).

Під час перевірки поліцейські також встановили, що цей чоловік, прикидаючись волонтером, збирав гроші на ЗСУ по іншим селам та містечкам. «Притягнути за шахрайство поліцейські його не можуть, оскільки наразі ще не має заяв про дане правопорушення від потерпілих», – повідомили в управлінні Нацполіції в Тернопільській області. Тож правоохоронці просять жителів Чортківського району ат Бучацької громади звертатися, якщо їм відома інформація про збір коштів підозрілими людьми. Також жителя села Переволока перевіряють на причетність до інших правопорушень.