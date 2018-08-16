Начальник Генштабу розповів, чому контрактники звільняються з армії

СуспільствоАндрій Стець, 16 серпня21981

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Начальник Генштабу розповів, чому контрактники звільняються з армії
фото ілюстративне
Причинами плинності кадрів у ЗСУ є нове законодавство, а також проблеми матеріального та соціального характеру

Відтік кадрів у ЗСУ впливає на стан готовності війська, причинами плинності кадрів є нове законодавство, а також проблеми матеріального та соціального характеру. Про це в інтерв'ю «BBC Україна» повідомив начальник Генерального штабу ЗСУ України Віктор Муженко.

«Плинність кадрів дійсно є і це певним чином впливає на стан готовності ЗСУ. Бо ми змушені набирати нових контрактників, проводити повний цикл їхньої підготовки, а через певний термін вони знову звільняються. Нам потрібно тримати потужне ядро, тоді це сприятиме посиленню спроможності армії. Ми ці проблеми піднімали, адже це серйозні питання, які потребують вирішення», - заявив Муженко.

За словами Муженка, причинами плинності кадрів у ЗСУ є нове законодавство, а також проблеми матеріального та соціального характеру.

«Така проблема сьогодні дійсно існує. По-перше, підписаний закон, який дозволяє військовослужбовцям звільнятися після закінчення контракту. Ще тут переплітаються проблеми матеріального та соціального характеру. Є й особисті фактори, а також психологічна та фізична втома від служби. Є військові, які звільняються, але через певний час повертаються знову до зброї», - заявив Муженко.

Проте, за його словами, відтік кадрів не позначається на передовій на Донбасі.

«На передовій якраз люди згодні служити навіть більші терміни. Коли виникає питання повернення, то частина хоче залишитися. На передовій набагато вище грошове забезпечення», - додав Муженко.

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