Іван Вигівський розповів подробиці стрілянини у Голосіївському районі Києва

Перш ніж відкрити стрілянину у Голосіївському районі Києва, Дмитро Васильченков посварився із сусідом. Про це у неділю, 19 квітня, повідомив начальник Національної поліції Іван Вигівський, передають «РБК-Україна» та hromadske.

О 16:32 до поліції надійшов виклик щодо сварки між сусідами. Повідомлялося, що один із чоловіків вистрілив у бік іншого з травматичного пістолета, а після цього взяв вогнепальну зброю та почав хаотичну стрілянину.

«Потім (після сварки з сусідом, – ред.) він забіг до себе в квартиру, взяв зброю, з якою потім пішов до супермаркету, та підпалив квартиру. Ми це все чітко по хронології зафіксували», – розповів Іван Вигівський.

Він пояснив, що патрульні лише дорогою до місця виклику дізналися, що там перебуває стрілець. Після прибуття на місце інциденту патрульні хотіли надати пораненій дитині медичну допомогу й вирушили до авто за аптечкою, у цей момент пролунали постріли.

«Оця ситуація, де поліцейські стоять біля дитини. Після цього вони повідомили по засобах зв'язку чергового по місту, черговий доповів керівнику ГУ Києва. І ми в таких ситуаціях відразу вводимо спеціальну операцію і вона була введена», – повідомив начальник Національної поліції.

Також Іван Вигівський зазначив, що патрульні не знали, хто і з якого боку стріляє. Він також повідомив, що йдеться про офіцера, який служить у поліції з 2024 року, а його колега – з 2015-го.

Як повідомляв ZAXID.NET, 19 квітня начальник Департаменту патрульної поліції Євгеній Жуков подав у відставку на тлі скандалу щодо дій патрульних під час теракту, який стався у Голосіївському районі Києва. Внаслідок стрілянини загинули шестеро людей, а нападника ліквідували під час затримання, оскільки той не йшов на переговори та стріляв у поліцейських.

Відомо, що стрілянину влаштував уродженець Москви Дмитро Васильченков. Повідомлялося, що він служив у ЗСУ. 19 квітня Іван Вигівський уточнив, що Васильченков з 1992 до 2005 року служив в Україні в автомобільних військах.