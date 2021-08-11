Крищенко керував столичною поліцією з кінця 2015 року

Начальник Головного управління Національної поліції у Києві Андрій Крищенко подав рапорт про відставку. Напередодні його задовольнили, повідомив він на своїй сторінці в Facebook зранку у середу, 11 серпня.

«Завжди вважав і вважатиму: найцінніше, що маю у житті – це люди. Тому я дякую кожному поліцейському окремо і всьому колективу поліції Києва за роботу, підтримку і готовність нести службу, незважаючи на напружений графік і щоденне навантаження…І я впевнений, що ви і надалі працюватимете, не зменшуючи темп і обертів. Пишався і завжди пишатимуся нашою спільною роботою. Честь маю!», – написав Крищенко.

Причину такого рішення він не навів.

Зауважимо, що чутки про відставку Крищенка з’явилися на початку серпня, проте тоді глава Нацполіції Ігор Клименко їх спростував.

Крищенко керував столичною поліцією з кінця 2015 року.

Поліцейський став відомим після того, як у квітні 2014 року захищав Горлівський райвідділ міліції від сепаратистів. Тоді він скинув з даху будівлі російський триколор, за що був сильно побитий. Деякі проросійські сайти навіть повідомляли, що його вбили. За героїзм, виявлений у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність присязі Крищенка нагородили орденом «За мужність» III ступеня.