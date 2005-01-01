Начальник Управління захисту економіки Львівщини Руслан Галаз пішов на пенсію

СуспільствоКатерина Родак, 1 червня5751

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Начальник управління захисту економіки у Львівській області Департаменту захисту економіки Нацполіції України Руслан Галаз звільнився з посади за власним бажанням і пішов на пенсію.

У п’ятницю, 1 червня на сайті НАЗК з’явилася декларація Руслана Галаза з приміткою «перед звільненням». У секторі комунікації Департаменту захисту економіки Нацполіції України ZAXID.NET підтвердили інформацію про звільнення Руслана Галаза.

«Він звільнився за вислугою років за власним бажанням», - сказав співробітник сектору комунікацій Сергій Шелудько.

Зв’язатися з Русланом Галазом, щоб дізнатися причину його звільнення, ZAXID.NET не вдалося.

Додамо, що у 2017 році у Львові викрили схему викачування правоохоронцями коштів з великих аграрних підприємств області. Потерпілі підприємці назвали організатором цієї схеми безпосередньо Руслана Галаза. Він усі обвинувачення у свою сторону відкинув.

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