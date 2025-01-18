Начальник філії створював перешкоди у приєднанні підприємства до газової мережі

На Львівщині затримали за підозрою у вимаганні 20 тис. доларів хабара начальника районної служби управління експлуатації газового господарства Львівської області, який водночас є депутатом районної ради. Про це у суботу, 18 січня, повідомив Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції.

«Підозрюваний вимагав та одержав від керівника аграрного підприємства неправомірну вигоду за вирішення питання щодо приєднання підприємства до газової мережі. Службовець запевняв, що за вигоду може посприяти в ухваленні позитивного рішення про видачу технічних умов на виготовлення відповідної проєктної документації. А також не внесе зміни до цих технічних умов та не скасує їх у подальшому», – додали в Офісі генпрокурора.

Він переконував підприємця, що у випадку відмови надати гроші створюватиме штучні перешкоди для приєднання підприємств до газової мережі.

Начальнику районної служби управління експлуатації газового господарства Львівської області повідомили про підозру. Йому інкримінують вимагання та одержання неправомірної вигоди за вплив на ухвалення рішення посадовими особами (ч. 3 ст. 369-2 КК України). Підозрюваного відсторонили від посади.

Затримання проводили оперативники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції. У викритті сприяв департамент безпеки НАК «Нафтогаз Україна» та Львівської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України».