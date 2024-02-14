Уродженка Львівської області Ірина Столярик очолює Головне управління ДПС в Івано-Франківській області з 2014 року

Начальниця Головного управління Державної податкової служби в Івано-Франківській області Ірина Столярик опублікувала декларацію про доходи у 2022 році. Про це стало відомо з сайту Національного антикорупційного бюро (НАЗК) після того, як декларації посадовців знову стали публічними.

Ірина Столярик задекларувала 535 тис. грн зарплати і 72,6 тис. грн пенсії. У довоєнний 2021 рік вона заробила у податковій 538,9 тис. грн. На банківському рахунку в начальниці податкової Івано-Франківської області 218,3 тис. грн. У власності Ірини Столярик житловий будинок у селі Клузів площею 151 м2. Ця інформація присутня і в декларації податківиці за 2021 рік.

Чоловік начальниці податкової Івано-Франківської області Дмитро Банах у 2022 році задекларував 2,2 млн грн доходу від підприємницької діяльності, у 2021 році бізнес – роздрібна торгівля та будівельні роботи – йому принесли майже 1,3 млн грн заробітку. Готівкою Дмитро Банах тримає 270 тис. грн і 7 тис. доларів. У його власності Chevrolet Equinox 2019 року випуску і вартістю 460 тис. грн і 2 земельні ділянки площею 1,8 тис. м2.

Нагадаємо, уродженка Львівської області Ірина Столярик очолює Головне управління ДПС (раніше ДФС) в Івано-Франківській області з 2014 року. У червні 2014 року голова ДФС Роман Насіров запропонував призначити Ірину Столярик без конкурсу на посаду начальниці ГУ ДФС у Львівській області, що викликало пікети біля управління податкової у Львові. Через це львівські податківці змушені були приймати податкові звіти на вулиці. Тоді призначення Ірини Столярик на посаду очільниці податкової Львівщини відмовився погоджувати голова ЛОДА Олег Синютка.