Раніше Деснянський суд постановив виплатити Надії Савченко 600 тис. грн моральної шкоди

Київський апеляційний суд скасував виплату 600 тис. грн моральної шкоди колишній депутатці Верховної Ради Надії Савченко. Вона судилася за незаконний арешт і тримання під вартою більше як рік. Про це стало відомо з матеріалів суду, пише «Главком».

Зазначимо, Савченко була заарештована 23 березня 2018 року за підозрою в підготовці терактів і посяганні на життя депутатів. За ґратами вона перебувала майже рік – до 15 квітня 2019 року. За рішенням суду 16 квітня 2019 року була звільнена з-під варти.

Пізніше Конституційний суд встановив, що безальтернативне утримання під вартою підозрюваних у тероризмі порушує їх конституційні права і є незаконним. Враховуючи це, Савченко подала позов до суду з вимогою виплатити їй 1,1 млн грн моральної та матеріальної компенсації за порушення її прав під час перебування під арештом.

У листопаді 2020 року Деснянський суд Києва частково задовольнив її позов і постановив виплатити їй 600 тис. грн моральної шкоди. Офіс генпрокурора оскаржив це рішення.

Апеляційний суд 24 травня задовольнив цю скаргу і скасував рішення суду першої інстанції про виплату компенсації Савченко. На думку колегії суддів, цю справу слід було розглядати в порядку адміністративної, а не цивільної юрисдикції, оскільки позивачка обіймала посаду публічної служби, а саме депутата Верховної ради, і намагається захистити свої трудові права.

Українська військова Надія Савченко з липня 2014 до травня 2016 року перебувала в російському СІЗО, у 2015 році отримання звання Героя України. Стала народною депутаткою України VIII скликання від партії «Батьківщина». Під час перебування у парламенті запам'яталась низкою резонансних заяв та вчинків, як от візит до окупованого Донецька та перебування зі зброєю у приміщенні парламенту.

Під час позачергових парламентських виборів 2019 року без успіху балотувалася від власної партії «Суспільно-політична платформа Надії Савченко» в найменшому прифронтовому окрузі №51 в Донецькій області де отримала голоси лише восьми виборців. Балотувалася в президенти України, проте ЦВК відмовила їй в реєстрації.