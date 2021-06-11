Надії Савченко не виплачуватимуть моральну компенсацію за незаконний арешт
Колишня депутатка ВРУ судилася за незаконний арешт і тримання під вартою понад рік
Київський апеляційний суд скасував виплату 600 тис. грн моральної шкоди колишній депутатці Верховної Ради Надії Савченко. Вона судилася за незаконний арешт і тримання під вартою більше як рік. Про це стало відомо з матеріалів суду, пише «Главком».
Зазначимо, Савченко була заарештована 23 березня 2018 року за підозрою в підготовці терактів і посяганні на життя депутатів. За ґратами вона перебувала майже рік – до 15 квітня 2019 року. За рішенням суду 16 квітня 2019 року була звільнена з-під варти.
Пізніше Конституційний суд встановив, що безальтернативне утримання під вартою підозрюваних у тероризмі порушує їх конституційні права і є незаконним. Враховуючи це, Савченко подала позов до суду з вимогою виплатити їй 1,1 млн грн моральної та матеріальної компенсації за порушення її прав під час перебування під арештом.
У листопаді 2020 року Деснянський суд Києва частково задовольнив її позов і постановив виплатити їй 600 тис. грн моральної шкоди. Офіс генпрокурора оскаржив це рішення.
Апеляційний суд 24 травня задовольнив цю скаргу і скасував рішення суду першої інстанції про виплату компенсації Савченко. На думку колегії суддів, цю справу слід було розглядати в порядку адміністративної, а не цивільної юрисдикції, оскільки позивачка обіймала посаду публічної служби, а саме депутата Верховної ради, і намагається захистити свої трудові права.
Українська військова Надія Савченко з липня 2014 до травня 2016 року перебувала в російському СІЗО, у 2015 році отримання звання Героя України. Стала народною депутаткою України VIII скликання від партії «Батьківщина». Під час перебування у парламенті запам'яталась низкою резонансних заяв та вчинків, як от візит до окупованого Донецька та перебування зі зброєю у приміщенні парламенту.
Під час позачергових парламентських виборів 2019 року без успіху балотувалася від власної партії «Суспільно-політична платформа Надії Савченко» в найменшому прифронтовому окрузі №51 в Донецькій області де отримала голоси лише восьми виборців. Балотувалася в президенти України, проте ЦВК відмовила їй в реєстрації.