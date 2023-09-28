Понад 65 тисяч людей прибули до Вірменії з Нагірного Карабаху, повідомив уряд у Єревані на тлі масового переміщення людей, яке почалося після наступу Азербайджану, що дав Баку повний контроль над сепаратистським регіоном.

Як пише News.am, уряд Вірменії повідомив, що станом на ранок 28 вересня кількість людей, які в’їхали на територію країни, становила 65036. Держава забезпечує житлом усіх, хто не має куди їхати, заявляли раніше в уряді. Багато людей покинули свої домівки в домашньому одязі.

Як зазначає «Радіо Свобода», Азербайджан відкрив єдину дорогу, що веде з регіону до Вірменії, 24 вересня, через чотири дні після угоди про припинення вогню, яка завершила блискавичну військову операцію Баку. Азербайджан також пообіцяв забезпечити рівне ставлення до переважно етнічних вірмен, які населяють Карабах, але уряд Вірменії попередив про можливу «етнічну чистку».

В Нагірному Карабаху проживали приблизно 146 тис. людей, переважну більшість з яких становили етнічні вірмени. Раніше представник влади самопроголошеної Нагірно-Карабаської республіки Давид Бабаян заявляв, що регіон покинуть 120 тис. вірмен, які там проживають.

Територіальна суперечка між Вірменією та Азербайджаном щодо Нагірного Карабаху триває з кінця 1980-х років. Населена в основному етнічними вірменами Нагірно-Карабаська автономна область за підтримки Вірменії заявила про вихід з Азербайджанської РСР, а у вересні 1991 оголосила про створення «Нагірно-Карабаської республіки».

За період збройного конфлікту 1988–1994 років у сепаратистському регіоні загинуло 30 тисяч людей. Нагірний Карабах та кілька прилеглих до нього районів Азербайджану перейшли під фактичний контроль збройних сил Вірменії. В результаті сотні тисяч людей, переважно етнічні азербайджанці, стали біженцями та вимушеними переселенцями.

Нагірно-Карабаську республіку офіційно не визнала жодна з країн ООН, зокрема Вірменія. У 1993 році ООН ухвалила чотири резолюції з вимогами виведення вірменських військ із регіону Карабаху та визнанням території частиною Азербайджану.

Після чергового загострення ситуації наприкінці вересня 2020 року Азербайджан повернув під свій контроль райони навколо Нагірного Карабаху і взяв стародавнє та символічно значуще місто Шуша (вірменською Шуші). Наступного дня після взяття Шуші прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, президент Азербайджану Ільхам Алієв та президент Росії Владімір Путін підписали заяву про припинення вогню у Нагірному Карабаху. За умовами договору за Вірменією та Азербайджаном були закріплені території, на яких перебували війська на момент підписання документа. Уздовж лінії зіткнення розміщено миротворчу місію Росії.

Після цього Азербайджан розпочав блокаду районів Карабаху, населених етнічними вірменами: на єдиній дорозі були встановлені блокпости, які не пропускали до регіону жодних вантажів, у тому числі продовольство й гуманітарну допомогу. Мешканці вірменських районів Карабаху останніми тижнями повідомляли про голод.

19 вересня 2023 року Азербайджан оголосив про початок "антитерористичних заходів" у районах Нагірного Карабаху, населених етнічними вірменами. Одразу після цього жителі вірменських районів Карабаху почали повідомляти про сильні обстріли з артилерії. У середу, 20 вересня, влада Нагірного Карабаху вирішила припинити вогонь. По суті це рішення означало капітуляцію місцевих збройних формувань.