Нападника на прем'єра Словаччини Фіцо засудили до 21 року тюрми
Словацький суд визнав стрільця винним у тероризмі
Суд у Словаччині засудив до 21 року позбавлення волі 72-річного письменника Юрая Цинтулу, який торік стріляв у прем’єр-міністра країни Роберта Фіцо. Про це повідомило агентство Reuters 21 жовтня.
Суддя визнав Цинтулу винним у тероризмі. 72-річний словак заявив, що хотів поранити, але не вбити 61-річного Роберта Фіцо, щоб зупинити його політику, яка, на думку письменника, шкодила свободі й культурі Словаччини.
Це судове рішення може бути оскаржене у Верховному суді країни.
Замах на Роберта Фіцо – що відомо
Замах на Роберта Фіцо скоїли під час виїзного засідання уряду Словаччини в місті Гандлова 15 травня 2024 року.
Фіцо вийшов на вулицю до людей, і в цей час пролунало кілька пострілів. 72-річний Юрай Цинтула п’ять разів вистрілив у Фіцо з відстані трохи більше метра.
Фіцо отримав чотири поранення і був серйозно поранений в область живота, а також отримав травми стегна, руки та ноги. Прем’єр-міністра у важкому стані госпіталізували, він пережив кількагодинну операцію.
У липні 2024 року, через кілька місяців після нападу, Фіцо вперше з’явився на публіці.