Юрай Цинтула заявив, що хотів не вбити, а поранити Роберта Фіцо

Суд у Словаччині засудив до 21 року позбавлення волі 72-річного письменника Юрая Цинтулу, який торік стріляв у прем’єр-міністра країни Роберта Фіцо. Про це повідомило агентство Reuters 21 жовтня.

Суддя визнав Цинтулу винним у тероризмі. 72-річний словак заявив, що хотів поранити, але не вбити 61-річного Роберта Фіцо, щоб зупинити його політику, яка, на думку письменника, шкодила свободі й культурі Словаччини.

Це судове рішення може бути оскаржене у Верховному суді країни.

Замах на Роберта Фіцо – що відомо

Замах на Роберта Фіцо скоїли під час виїзного засідання уряду Словаччини в місті Гандлова 15 травня 2024 року.

Фіцо вийшов на вулицю до людей, і в цей час пролунало кілька пострілів. 72-річний Юрай Цинтула п’ять разів вистрілив у Фіцо з відстані трохи більше метра.

Фіцо отримав чотири поранення і був серйозно поранений в область живота, а також отримав травми стегна, руки та ноги. Прем’єр-міністра у важкому стані госпіталізували, він пережив кількагодинну операцію.

У липні 2024 року, через кілька місяців після нападу, Фіцо вперше з’явився на публіці.