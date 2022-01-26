У декларації Андрія Клочка зазначена орендована квартира на 100 м2 на околиці Києва

Нардеп від найбільшої фракції у парламенті «Слуга народу» Андрій Клочко щомісяця отримує з держбюджету компенсацію у 20 тис. грн для оренди житла у Києві, хоча сам він та його дружина є офіційними мільйонерами. Про це йдеться в розслідуванні Bihus.info.

Власного житла у Києві нардеп офіційно не має. Він зазначив декларації орендовану квартиру на 100 м2, розташовану на околиці. Розслідувачі припускають, що компенсація із бюджету йде саме на неї. На сайтах нерухомості, квартиру майже такої ж площі пропонують за 19 тис. грн на місяць, що співпадає з виділеною на оренду суму.

Журналісти пишуть, що за 2021 рік з бюджету на оренду житла для Клочка виділили 236 тис. грн. У 2020 нардеп отримав під 160 тис. грн, а у 2019-му – 20 тис. грн. А на питання, чи вважає Клочко нормальним, маючи мільйонні статки, отримувати компенсацію на оренду, відповів, що «точно не порушує закон».

У 2020 році нардеп отримав 517 тис. грн зарплатні і 820 тис. грн від продажу авто. При цьому його дружина також отримала 368 тис. грн від продажу автомобіля та ще 3,4 млн грн доходу під підприємницької діяльності. Клочко також задекларував 3,5 млн грн та 200 тис. доларів (майже 5,7 млн грн) готівки.

Раніше журналісти Bihus.info повідомили, що мати народного депутата від «Слуги народу» Андрія Клочка, 70-річна Наталія, впродовж останніх двох років стала власницею двох квартир у Києві, будинку, земельних ділянок і авто Tesla. Ринкова вартість цього майна зараз становить приблизно 14,5 млн грн. Вона почала його купувати, коли син потрапив до Верховної Ради. У своєму сюжеті журналісти наголошували, що у самого нардепа, відповідно до його декларації, власного житла немає.

Сам нардеп тоді відповів, що не має до цього ніякого відношення, але додав, що у нього є сестра, яка має медичний бізнес, і саме вона допомагає матері.