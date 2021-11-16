Mercedes-Benz врізався у вантажний автомобіль MAN

На Київщині депутат Верховної Ради від «Слуги народу» Олексій Ковальов потрапив у ДТП. Про це сам депутат повідомив у Facebook.

ДТП сталася ще напередодні, 15 листопада. За словами Ковальова, він був тверезим, наразі почуває себе добре.

«Вчора я потрапив у ДТП, але таке трапляється у житті. Я був тверезий, про що свідчать тести, які я зробив за направленням ДБР, фахівці якого прибули на місце події. Зі мною все добре, дякую тим, хто переживає і пропонує допомогу», – йдеться в заяві депутата.

У повідомленні прес-служби поліції Київської області сказано, що аварія сталася на автодорозі Київ - Одеса поблизу повороту на село Хлепче. 32-річний водій на Mercedes-Benz (йдеться про Олексія Ковальова) врізався у вантажний автомобіль MAN під керуванням 52-річного водія.

Внаслідок аварії водій автомобіля Mercedes отримав тілесні ушкодження і був відправлений до Білоцерківської лікарні для надання медичної допомоги.