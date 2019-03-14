Народний депутат Вілкул користується майном колишньої тещі та машиною Ахметова

Олександр Вілкул не задекларував чималі статки

Олександр Вілкул не зазначив у декларації цивільну дружину, яка володіє майном вартістю близько мільйона доларів, користування автомобілем компанії Ріната Ахметова, мотоциклами та будинком колишньої тещі. Про це йдеться у сюжеті Bihus.info.

У січні 2018 року Національне антикорупційне бюро порушило кримінальне провадженняза підозрою Олександра Вілкула у недостовірному декларуванні. Наприкінці грудня справу закрили за відсутністю складу злочину. Проте на початку лютого 2019 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура поновила розслідування.

Спершу НАБУ з’ясувало, що нардеп не вказав у декларації свою цивільну дружину Марію Ляшенко. За даними детективів, у 2014-2017 роках Вілкул і Ляшенко регулярно їздили разом за кордон, зокрема на її автомобілі Range Rover, яким кермував нардеп.

Вілкул у коментарі журналістам заявив, що знайомий із Ляшенко, але полюбовниць не має.

Згідно з реєстром транспортних засобів, окрім Range Rover, 30-річна Марія Ляшенко володіє ще одним позашляховиком Jeep Grand Cherokee. Також на неї оформлені два будинки у елітному котеджному містечку «Золоті ключі» поблизу Дніпра площею 119 і 241 м2. Загальна вартість усього цього майна – близько півмільйона доларів.

Крім того, влітку 2018-го Ляшенко придбала 187-метрову квартиру у центрі столиці – на вулиці Старонаводницькій (ціни на житло в цьому районі залежно від ремонту коливаються в межах 400-600 тис.доларів).

Сам же Вілкул, згідно з матеріалами справи, користувався 380-метровим будинком у Козині, записаним на його колишню тещу Марію Кондратюк. Його вона придбала 2006 року, коли її тодішній зять вперше обрався до парламенту.

Також на колишню тещу депутата оформлені автомобіль Lexus GX 460 і два байки Honda GL 1800 і Harley Davidson FLSTFB. Цими мотоциклами користується сам Вілкул.

Також нардеп їздить машиною Range Rover, записаною на ПрАТ «Центральний гірничо-збагачувальний комбінат», бенефіціаром якого є Рінат Ахметов. Саме цього мільярдера називають фінансовим донором «Опозиційного блоку», до якого належить Вілкул.