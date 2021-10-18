Погрози вбивством поліцейських сталося у селі Петриків, що біля Тернополя

За погрози вбивством поліцейським та домашнє насильство щодо власної дружини 66-річному мешканцю села Петриків поки йде слідством суд призначив нічний домашній арешт. Хоча чоловік проживає спільно з жінкою в одному будинку, йому заборонили наближатися до неї щонайменше на десять метрів.

У суботу, 16 жовтня, тернопільська поліція затримала 66-річного мешканця села Петриків за погрози рушницею правоохоронцям. У село до будинку поліцейських викликала дружина дебошира. Жінка розповіла, що він її б'є, і просила, щоб поліцейські приїхали і втихомирили чоловіка. Однак, як тільки екіпаж прибув до будинку в селі Петриків, звідти вийшов чоловік з рушницею в руках. І почав кричати, що якщо поліцейські зайдуть на подвір'я, то він їх застрілить.

«До помешкання 66-річного жителя села Петриків Тернопільського району екіпаж сектору реагування патрульної поліції відділення поліції №1 прибув на виклик його дружини. Напередодні жінка зателефонувала на лінію 102 і повідомила про домашнє насилля з боку чоловіка. Назустріч поліцейським господар вийшов зі зброєю в руках і став погрожувати вбивством», – повідомляють в поліції Тернопільщини.

Після недовгих перемовин, поліцейські роззброїли чоловіка і затримали його за статтею 208 Кримінального процесуального кодексу. Правоохоронці встановили, що підозрюваний має дозвіл на рушницю, якою погрожував вбити їх. А свою поведінку пенсіонер пояснив тим, що був під дією алкоголю.

Наразі триває розслідування цього випадку. Усі факти внесли до ЄРДР за ч. 1 ст. 345 ККУ, а саме погроза вбивством щодо поліцейських у зв’язку із виконанням ними службових обов’язків. Зловмисникові оголошено підозру та обрано запобіжний захід – нічний домашній арешт. А оскільки чоловік проживає разом зі своєю дружиною, до якої він вчиняв насильство, то суд також присудив йому заборону наближатися до жінки на відстань не більше до десяти метрів.