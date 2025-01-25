Перед тим як розпочати заряджати електромобіль вдома, потрібно перевірити, чи достатньо потужності у вашій електромережі

Заряджати електромобіль удома – це не тільки зручно, але й вигідно, а ще корисніше для акумулятора. Однак перед початком варто перевірити стан домашньої електромережі та підібрати оптимальний зарядний пристрій. «Авто Світ» розповідає, яка зарядна станція для електромобіля підійде для вашого дому.

Перевіряємо можливості домашньої електромережі

Перед тим як розпочати заряджати електромобіль вдома, потрібно перевірити, чи достатньо потужності у вашій електромережі.

Якщо у вас однофазна мережа та:

Автомат на 16 А, то максимальна потужність, яку можна безпечно використовувати – це 3,7 кВт. Такі зарядні станції, як правило, мають струм зарядки близько 16 А. Автомат на 32 А, то вже можна використовувати зарядну станцію потужністю 7,4 кВт. Однак для її підключення потрібна силова розетка типу CEE 32A (оскільки стандартні побутові розетки на 16 А не витримають таку потужність).

Важливо, щоб проводка відповідала навантаженню. Наприклад, для зарядної станції на 7,4 кВт вам може знадобитися провід відповідного перерізу.

Якщо у вас трифазна мережа та:

Автомат на 16 А – ви можете використовувати станції на 11 кВт Автомат на 25 А – можна підключати зарядки на 16 кВт Автомат на 32 А – можна використовувати станції на 22 кВт.

Обираємо зарядну станцію

Для заряджання електромобіля вдома можна використовувати стаціонарну (настінну) або портативну зарядну станцію.

Настінна зарядна станція

Монтується на стіні гаража або біля місця паркування, зазвичай має вищу потужність та дозволяє заряджати батарею швидше. Підключення такої станції часто вимагає професійної установки.

Після того, як зарядна станція буде встановлена, під'єднайте конектор зарядки в зарядний роз’єм вашого електромобіля. Перевірте, чи показує індикатор станції правильний режим зарядки (якщо є такі налаштування). Після чого заряджайте батарею до необхідного рівня заряду.

Портативна зарядна станція

Це компактний пристрій, який можна використовувати будь-де, де є електрична розетка. Вона може бути менш потужною, тому зарядка займе більше часу, але вона зручна для використання як вдома, так і в подорожах.

Для швидкої зарядки рекомендується використовувати настінну зарядну станцію, а для подорожей або в разі обмежених можливостей –