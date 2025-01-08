Автомобільна аптечка – це обов'язковий елемент, який має бути у кожному автомобілі

Багажник автомобіля – це не просто місце для зберігання особистих речей. Це простір, де повинні бути необхідні предмети для безпеки водія та пасажирів. Automoto розповідає, які речі які обов'язково повинні бути в багажнику кожного автомобіля.

1. Запасне колесо та інструменти для його заміни

Прокол або пошкодження шини може статися у будь-який момент. Тому в багажнику завжди має бути справне запасне колесо, а також домкрат і балонний ключ для його заміни. Ці інструменти допоможуть вам швидко і самостійно замінити колесо без необхідності викликати допомогу.

2. Автомобільний насос або компресор

Наявність автомобільного насоса або компресора дозволить вам підкачати шини, якщо це буде потрібно.

3. Аварійний знак і жилет

У разі аварії або проблем на дорозі важливо попередити інших водіїв про це. Аварійний знак і сітловідбивальний жилет обов'язкові за правилами дорожнього руху багатьох країн. Вони зроблять вас більш помітними та допоможуть уникнути додаткових інцидентів.

4. Аптечка першої допомоги

Автомобільна аптечка – це обов'язковий елемент, який має бути у кожному автомобілі. У неї входять перев'язувальні матеріали, антисептики, знеболювальні засоби та інші необхідні медикаменти.

5. Вогнегасник

Вогнегасник допоможе швидко загасити невелику пожежу, яка може виникнути через аварію або технічну несправність. Також потрібно регулярно перевіряти термін придатності вогнегасника та замінювати його за необхідності.

6. Набір інструментів

Мінімальний набір інструментів допоможе вам виконати прості ремонтні роботи на місці.

7. Пускові проводи

Розряджений акумулятор – одна з найпоширеніших проблем, з якими стикаються водії. Пускові проводи дозволять вам запустити двигун за допомогою іншого автомобіля і дістатися до найближчого сервісу.

8. Кабелі для зарядки

Наявність кабелів для зарядки буде корисною, особливо у сучасних авто, які оснащені різними електронними пристроями.

9. Плед або теплий одяг

Взимку або у разі тривалого очікування допомоги плед або теплий одяг допоможуть зігрітися. Це буде особливо корисно, якщо ви застрягли у віддаленому місці або заторі.

10. Вода та продукти

Запас води та продуктів (наприклад, батончиків або сухофруктів) стане в пригоді у разі тривалого очікування допомоги або у тривалих поїздках.