Парки почнуть обробляти із 9 вересня

Із вівторка, 9 вересня, у Львові розпочнуть осінню акарицидну обробку парків. Триватиме вона до 12 вересня включно. В цей період мешканців закликають утриматися від відвідування та вигулу тварин у парках. Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради.

Акарицидну обробку щороку проводять, щоб перешкодити розмноженню кліщів. Крім парків, від кліщів обробляють ділянки біля дитячих майданчиків, доріжок та зон для відпочинку.

Графік обробки:

9 вересня:

регіональний ландшафтний парк «Знесіння»;

парк «Снопківський»;

парк «Залізна Вода»;

парк «Високий замок»;

Стрийський парк.

10 вересня:

лісопарк «Погулянка»;

Личаківський парк;

зелена зона «Майорівка»;

Вайнберг парк (м. Винники);

парк Архангела Михаїла на вул. Стрийській;

парк «Піскові озера»;

парк «Горіховий Гай»;

парк «Бондарівка»;

парк культури і відпочинку імені Богдана Хмельницького

11 вересня

Замарстинівський парк;

сквер на вул. Максима Кривоноса;

парк «На Валах»;

парк «700-річчя Львова»;

парк імені Івана Франка;

парк «Під Голоском»;

парк «Кортумова гора»;

парк Святого Івана Павла ІІ Папи Римського;

парк імені Богдана Хмельницького (селище Брюховичі);

парк обмежений вул. Липинського – вул. Лінкольна.

12 вересня