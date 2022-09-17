Санкції, запроваджені проти РФ, почали шкодити російській оборонній промисловості. Про це заявив керівник Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер, пише Reuters.

«Росії усе більше й більше заважають санкції, оскільки деякі з компонентів, які їм потрібні для систем озброєнь, походять із західної промисловості. Зараз ми бачимо перші серйозні ознаки цього в контексті їхньої здатності виготовляти, приміром, заміну крилатим ракетам і більш досконалому озброєнню», – сказав він.

Посадовець НАТО зазначив, що і Україна, і Росія у війні відчувають нестачу озброєння та боєприпасів через інтенсивність вогневих дій.

«Наскільки нам відомо, у росіян усе ще є значна промислова база, і вони здатні виробляти багато боєприпасів. І в них усе ще є багато боєприпасів», – додав він.

За оцінками Альянсу, які навів Бауер, Росія задіяла в Україні близько 85% своїх військовослужбовців. Це ускладнює для неї можливість збільшити власну військову присутність в Україні інакше, як шляхом мобілізації.