Нацкорпус поламав радянські декорації на Алеї Небесної Сотні

17 серпня у Києві на Алеї Героїв Небесної Сотні встановили декорації з радянським інтер'єром. Частину декорацій майже одразу розтрощили представники «Нацкорпусу». Про це пише Hromadske.

Про те, що на Алеї Героїв Небесної Сотні встановлюють інсталяцію, одним із перших повідомив журналіст Богдан Кутєпов. За його словами, декорації встановлювали «для святкової постановки».

Мер Києва Віталій Кличко зазначив, що встановлення інсталяції погоджували з Музеєм Революції Гідності. Водночас місто дозволів на акцію не видавало.

Згодом на колишню Інститутську прийшли близько 15 людей із «Національного корпусу» і почали вимагати пояснень щодо появи на Алеї Героїв Небесної Сотні радянської інсталяції. Не дочекавшися відповіді вони самі почали демонтаж, який супроводжувався сутичками з поліцією.

Після прибуття підкріплення поліція відтіснила «Нацкорпус» від декорацій, чотирьох осіб затримали.

Кличко прибув на місце подій і доручив демонтувати декорації. До вулиці стягнули велику кількість поліції та Нацгвардії, під їхнім наглядом будуть проводити офіційний демонтаж.