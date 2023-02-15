ЗРК Patriot збройних сил Німеччини

Навчання українських військовослужбовців роботі з системою протиповітряної оборони Patriot у Німеччині просувається швидкими темпами, ніж очікувалось. Про це повідомило видання Spiegel з посиланням на представника ВПС Німеччини.

«Все йде швидше, ніж очікувалося», – зазначив німецький командир.

Він пояснює це тим, що українці мають високу мотивацію і часто вже мають досвід бойових дій.

Тренувальний курс для близько 70 українських військових має тривати близько двох тижнів на базі Бундесверу, яку не називають з міркувань безпеки.

Передачу Україні першої системи Patriot Вашингтон анонсував 21 грудня у рамках чергового пакету військової допомоги. Після того Німеччина також пообіцяла надати Україні Patriot.

MIM-104 Patriot – американський зенітний ракетний комплекс, який виробляє група американських компаній на чолі з Raytheon. Комплекс створювали як універсальний засіб протиповітряної оборони на середніх та великих висотах.

У Patriot наведення зенітної ракети на повітряну ціль здійснюють за рахунок керування по радіоканалу по відбитому від цілі сигналу наземної РЛС.

Цей комплекс протиповітряної оборони здатен уражати повітряні цілі на висоті до 24,2 км, а його дальність залежить від типу зенітних ракет і становить від 50 до 160 км. В залежності від версії, ЗРК також може боротися і з балістичними ракетами.