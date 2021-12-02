Сервіс має забезпечити та відстежувати весь життєвий цикл зброї, а також спростити процедуру продовження дозволів на зброю онлайн

У березні-квітні 2022 року в Україні запрацює Єдиний електронний реєстр зброї та її власників. Про це сказав міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, якого цитує прес-служба відомства.

«На початку наступного року ми презентуємо Єдиний реєстр зброї, що також суттєво подолає корупційну складову. Ця сфера викликала багато зауважень. Вже у березні-квітні реєстр запрацює повноцінно», – повідомив він.

За словами Монастирського, на початку наступного року буде проведена дослідна експлуатація електронної системи, а через декілька місяців реєстр вже запрацює повноцінно. Громадяни України зможуть без проблем отримати або продовжити дозвіл на володіння зброєю. У МВС вважають, що створення Єдиного реєстру зброї допоможе зменшити ризики побутової корупції.

«Основним питанням, звичайно, є створення чітких і прозорих правил отримання послуг правилами, що є ключовим у сфері протидії корупції», – сказав Монастирський.

Він також заявив, що на території України, окрім вогнепальної зброї, є «досить велика кількість стволів – травматичної та стартової зброї, обіг якої теж не врегульований»

«Ми також бачимо багато випадків з перероблення такої зброї на власне ту, яка може бути бойовою, і ця проблема набуває з року в рік дедалі більшого характеру. Крім того, зараз ми працюємо з виробниками, щоб травматична зброя не могла бути перероблена на бойову», – сказав очільник МВС.

Зауважимо, що раніше міністр обіцяв, що єдиний реєстр зброї в Україні запустять до кінця 2021 року. Він має спростити процес реєстрації зброї для українців.

Навіщо такий реєстр?

За даними Офісу генерального прокурора, в Україні налічується від 3 до 5 мільйонів одиниць нелегальної зброї, при легальній кількості – понад мільйон.

Наразі щоб придбати зброю, людина має зібрати купу довідок, із яких частину можна фальсифікувати, казав міністр. Далі принести їх у магазин, купити там зброю, але не отримати її. Потім звернутися ще раз до дозвільної служби, і лише після низки процедур отримати свою зброю.

Виправити ситуацію, на думку МВС, допоможе саме новий реєстр. Він має синхронізувати процеси онлайн, забезпечити та відстежувати весь життєвий цикл зброї, а також спростити процедуру продовження дозволів на зброю онлайн. Згодом у МВС планують поступово перейти до електронного дозволу на зброю, зазначає «Громадське».