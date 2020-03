Найкращі серіали весни

Через пандемію коронавірусу виробництво чималої кількості серіалів та фільмів зупинились. Скоріше за все очікуванні літні та осінні прем’єри не зможуть вийти вчасно. Проте весняні релізи все ще тішать розмаїттям жанрів та історій.

Традиційно ми обрали найцікавіші нові серіали, які стартують (або вже стартували) цієї весни.

Крах утопії

Utopia Falls, прем’єра – 14 лютого

Герої фантастичного серіалу живуть у колонії віддаленого майбутнього, яка називається Новий Вавилон. Тут творчістю займається компанія підлітків, яка братиме участь в престижному пісенному конкурсі. Вони знаходять заборонений архів з реліквіями, які мають культурну, музичну та історичну цінність.

Знахідка породжує безліч запитань, які можуть назавжди змінити життя героїв. Тепер музика здатна стати вершителькою доль цілого народу.

Мене це не влаштовує

I Am Not Okay With This, прем'єра – 26 лютого

Новий молодіжний серіал від творців шоу «Дивні дива». В основі проекту – однойменний комікс Чарльза Форсмана.

У центрі сюжету опиниться школярка Сідней, яка стикається з усім набором підліткових проблем та переживає смерть батька. Ситуація ускладнюється ще й тим, що вона несподівано виявляє в собі надздібності.

Головні ролі в серіалі виконали Софія Лілліс та Вайатт Олефф (обидва знайомі за фільмом жахів «Воно»).

Критики кажуть, що за настроєм серіал схожий на успішні проекти «Статеве виховання» та «Кінець клятого світу».

Заводчики

Breeders, прем’єра – 2 березня

Пол і Еллі – подружня пара. Їх повсякденне життя сповнене турботи про дітей та побутовими справами. Вони виглядають ідеальними батьками, які намагаються завжди і в усьому підтримувати своїх нащадків. Вони прагнуть відшукати той самий найтонший баланс між відносинами, вихованням дітей, спілкуванням з друзями, роботою і зв'язком з родичами.

Кожен новий день для них – нове випробування.

Головні ролі приголомшливі британські актори Дейзі Гаггард («Чорне дзеркало») та Мартін Фріман («Фарго», «Шерлок»).

Рада татусів

Council of Dads, прем'єра – 10 березня

Драма про сімейні цінності та важливість допомоги рідних і друзів в найважчі хвилини життя. Скотту Перрі лікарі поставили діагноз: важка форма раку. Він переживає, адже діти будуть рости без батька.

Скотт приймає незвичайне рішення. Він просить кількох друзів сформувати Раду татусів, щоб створити для його дітей колективного доброго батька.

Змова проти Америки

Тhe Plot Against America, прем'єра – 16 березня

Серед акторів цього серіалу – Вайнона Райдер та Джон Туртурро. Сам серіал є екранізацією однойменного фантастичного роману володаря Пулітцерівської премії Філіпа Рота. Роман опублікували 2004 року, це альтернативна історія Америки.

За версією Рота, 1940 року на виборах перемагає не Рузвельт, а його суперник, льотчик Чарльз Ліндберг, антисеміт, який підтримує Гітлера. Що могло б статися, якби Білий дім очолили фашисти?

Головні герої – члени єврейської сім'ї з Нью-Джерсі, які спостерігають за тим, як в країні формується нацистська диктатура. Це історія про те, як в результаті іншого повороту подій світ виглядав би зовсім інакше.

Батьківщина: Форт Салем

Motherland: Fort Salem, прем'єра – 18 березня

Історія про альтернативну реальність, де відьми США уклали договір з владою, погодившись служити країні в обмін на припинення переслідування. Серіал розповість історію трьох дівчат, здатних стати справжніми бойовими машинами з надприродними здібностями.

Героїні живуть у світі, де влада по суті належить жінкам.

У ролях: Джессіка Саттон, Тейлор Гіксон та Деметрія МакКінні

Всюди тліють пожежі

Little Fires Everywhere, прем’єра – 18 березня

У головних ролях в новому серіалі знялись Різ Візерспун та Керрі Вашингтон. Він є екранізацією однойменного бестселера Селести Інг. Дія відбувається в 1990-ті роки в спокійному та респектабельному містечку в Огайо, де живе Єлена Річардсон. Традиційно за респектабельними фасадами вирують пристрасті.

Стабільний світ змінюється тоді, коли до Шейкер-Гайтс приїздить Мія Воррен – натура творча і неоднозначна.

Критики уже встигли порівняти серіал з «Великою маленькою брехнею», де теж зіграла Візерспун. Цього разу вона пішла далі та стала продюсеркою.

Ходячі мерці: Світ за межами

The Walking Dead: World Beyond, прем’єра – 12 квітня

Цю історію знято для шанувальників страшних видовищ. Серіал став спін-оффом «Ходячих мерців». Він також розповідає про зомбі-апокаліпсис. Проте події розгортаються через 10 років після початку катастрофи.

Лише незначна частина людства змогла зберегти людську подобу та ховається у таборі. Але кілька підлітків вирішують залишити його та вийти у світ, населений живими мерцями.

Пекар та красуня

The Baker & the Beauty, прем’єра – 13 квітня

Цей серіал є американським рімейком надзвичайно популярного однойменного ізраїльського серіалу.

Події розгортаються у Маямі. Головний герой, Деніел Гарсія, працює в сімейній пекарні та намагається бути зразковим сином й братом. Одного разу вночі він знайомиться з красунею та закохується в неї. От тільки Ноа – зірка. Тож здається, що закохані ніколи не зможуть бути разом.

Місіс Америка

Mrs. America, прем'єра – 15 квітня

Неймовірна Кейт Бланшетт («Де ти поділась, Бернадетт», «Жасмин», «Вавилон») вибрала для свого дебюту у серіалі біографічну драму.

Дія серіалу (на головному фото) відбувається в 1970-і роки та показує рух за ратифікацію Поправки про рівні права (ERA), який назавжди змінив політичний та соціальний ландшафт у США. Всупереч очікуванням Кейт Бланшетт грає не феміністку, а одіозну політикиню та консервативну активістку Філліс Шлефлі, яка виступила проти цієї поправки.

Цікаво, що сама акторка підтримує феміністичний рух, її не раз бачили на акціях #MeToo і Time's Up. Також у серіалі з'являться Роуз Бірн, Сара Полсон і Елізабет Бенкс.

Голлівуд

Hollywood, прем'єра – 1 травня

Мінісеріал Раяна Мерфі, за плечима якого вже чимало успішних проектів («Частини тіла», «Хор», «Їж, молись, кохай»). Сюжет буде зосереджений на життя кількох талановитих акторів та режисерів середини минулого століття.

Серіал розповідає про групу акторів та режисерів після Другої світової війни, які намагаються досягти успіху.

За сценарієм, кожен з персонажів буде відбивати певну проблему залаштункових розборок того часу (забобони за ознакою раси, статі, орієнтації тощо). Серіал складатиметься з семи серій.

У «Голлівуді» знімалися: Девід Коренсвет, Даррен Крісс, Джеремі Поуп, Самара Вівінг та інші.

Крізь сніг

Snowpiercer, прем’єра – 31 травня

У новому постапокаліптичному трилері зіграла прекрасна, аж ніяк не серіальна актриса Дженніфер Коннеллі («Реквієм з мрією», «Ной»).

Серіал розробляли три роки, йому весь час не щастило, прем'єра відкладалась. Але нарешті все склалось. І склалось саме тоді, коли режисер оригінального фільму (серіал знято за сюжетом корейського однойменного фільму) Пон Чжун Хо став абсолютним тріумфатором кінороку зі своїми «Паразитами».

Після невдалої спроби зупинити глобальне потепління, земля вкрита снігом та льодом. Люди ізольовані у спеціальному потязі, з якого не можуть виходити. Ближче до локомотива їдуть заможні, які мають добру їжу та розваги. У хвостових вагонах їдуть бідняки, які харчуються лише протеїновими пластинами, виробленими з комах. Час від часу в поїзді відбувалися повстання, але щоразу їх жорстоко придушували. Однак бідняки не здаються. Ще до прем'єри серіал був продовжений на другий сезон.